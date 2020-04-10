Microsoft открыла регистрацию на тестирование Project xCloud в 11 европейских странах

В отличие от Google Stadia и PlayStation Now, Microsoft планируется запустить Project xCloud в 11 новых странах.

Хотя предварительный просмотр первоначально был представлен в Соединенных Штатах, Великобритании и Южной Корее, но теперь сервис будет запущен в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции.

Microsoft будет ограничивать количество людей и постепенно добавлять новых участников с течением времени и более благоприятными условиями пропускной способности. Microsoft не позиционирует xCloud как замену для ПК или консольных игр, а скорее как дополнение. Также Фил Спенсер уже публично заявил, что облачные игры не заменят локальные игровые установки в ближайшее время ... по крайней мере, на данный момент.

«Здесь, мы стремимся к тому, чтобы наши продукты приносили радость и связь во всем мире, особенно в эти недели и месяцы, когда нас просят оставаться дома», - сказала генеральный директор Project xCloud Кэтрин Глюкштайн.