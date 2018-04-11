Microsoft отменила обновление Windows 10 Spring после обнаружения очередной ошибки

Вчера вы должны были увидеть, что Microsoft фактически выпустила обновление Spring для Windows 10, так как кажется, что запуск был отменен, так как Microsoft заметила довольно неприятную ошибку.Наблюдатель от Microsoft Zac Bowden сообщает, что ошибка в Spring Creators Update (версия 1803 из Windows 10) была замечена участниками программы Windows Insider.