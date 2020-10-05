Microsoft переименовывает Bing в Microsoft Bing с новыми логотипами

Как и Google , Microsoft недавно провела ребрендинг своих продуктов и услуг, добавив собственное имя.

Некоторые из лучших примеров включают Microsoft Store, Microsoft 365, Microsoft Edge и Microsoft Teams. Вслед за этими продуктами в своем блоге компания из Редмонда анонсировала аналогичный брендинг для своей поисковой системы под названием "Microsoft Bing" вместе с новыми логотипами.

Согласно официальному сообщению Microsoft, поисковая система теперь будет называться Microsoft Bing. Компания заявляет, что интегрировала брендинг Microsoft в Bing, потому что ее поисковая система поддерживает функции поиска в ряде продуктов Microsoft.