Microsoft переименовывает приложение Your Phone в Phone Link и объявляет о партнерстве с Honor

Windows 11 теперь упрощает подключение смартфонов путем сканирования QR-кода, который автоматически запускает загрузку приложения сопряжения на телефон. До сих пор пользователям приходилось загружать его вручную через магазин Microsoft. Новая операционная система Microsoft привнесла множество улучшений в дизайн, и Phone Link последовала ее примеру.
Партнерство с Honor упростит запуск телефонных приложений и навигацию на ПК для складных моделей Honor Magic V , Magic4 , Magic4 Pro , Magic4 Ultimate и их предшественников Magic3 , Magic3 Pro , Magic3 Pro+ .