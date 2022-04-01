Microsoft переименовывает приложение Your Phone в Phone Link и объявляет о партнерстве с Honor

Microsoft уже несколько лет предлагает официальную связь между телефонами Android и Windows и теперь сервис обновился по мере того, как ПК переходят на Windows 11. Приложение «Your Phone» теперь получил новое имя — «Phone Link» — и предлагает совершенно новый интерфейс, который позволяет получать уведомления своевременно. Microsoft также объявила, что услуга будет доступна в Китае после партнерства с Honor, которое обеспечит поддержку некоторых устройств теперь уже независимого бренда смартфонов.

Windows 11 теперь упрощает подключение смартфонов путем сканирования QR-кода, который автоматически запускает загрузку приложения сопряжения на телефон. До сих пор пользователям приходилось загружать его вручную через магазин Microsoft. Новая операционная система Microsoft привнесла множество улучшений в дизайн, и Phone Link последовала ее примеру.

Партнерство с Honor упростит запуск телефонных приложений и навигацию на ПК для складных моделей Honor Magic V , Magic4 , Magic4 Pro , Magic4 Ultimate и их предшественников Magic3 , Magic3 Pro , Magic3 Pro+ .