Microsoft пересмотрела плату за использование ИИ в Microsoft 365

Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft отказалась от идеи взимать дополнительные 20 долларов в месяц с подписчиков Microsoft 365 Personal и Home за доступ к функциям Office, использующим функции на базе искусственного интеллекта. На прошлой неделе компания без лишнего шума объявила, что включит функции Copilot Pro в подписки Microsoft 365 Personal и Family, но пока только в Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Тайване и Таиланде. «Прошло девять месяцев с момента, как мы представили Copilot в приложениях Microsoft 365 через Copilot Pro для пользователей наших сервисов. За это время мы добавили новые функции, улучшили производительность и внимательно прислушались к отзывам клиентов. Исходя из этих отзывов, мы делаем Copilot частью подписок Microsoft 365 Personal и Family», — говорится в пресс-релизе Microsoft.

Кроме того, Microsoft добавляет своё приложение Microsoft Designer в подписки Microsoft 365 Personal и Family. «Подписчики Microsoft 365 Personal и Family будут получать ежемесячный лимит ИИ-кредитов для использования Copilot в Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и Designer. Кредиты также будут применяться к Paint, Photos и Notepad на Windows», — добавили представители компании. При этом компания Microsoft, судя по всему, выбрала определённые страны для испытания повышения цен на Microsoft 365 Personal и Family, и вполне вероятно, что изменения в ближайшее время дойдут до США и Европы.
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