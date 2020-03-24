Microsoft представила DirectX 12 Ultimate для новых видеокарт

2020-03-24, Автор - Ramil; Продукт - Microsoft DirectX 12 Ultimate; [63]
Microsoft анонсировала DirectX 12 Ultimate. По словам компании, DirectX 12 Ultimate позволит встать наравне консолям и ПК по производительности.

Новые технологии улучшения в разработках графических процессоров. Среди новых функций: Raytracing, шейдинг с переменной скоростью, Mesh Shaders, Sampler Feedback и многое другое. Ожидается, что DirectX 12 Ultimate обеспечит поддержку новых игровых проектов следующего поколения. Новые инструменты будут дополнением к DirectX 12 Ultimate, которые позволят разработчикам повысить производительность.

Видеокарты с трассировкой лучей сертифицированы для поддержки DirectX 12 Ultimate. Консоли Xbox Series X и PlayStation 5 также будут поддерживать последнюю версию DirectX.

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