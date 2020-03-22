Microsoft представила DirectX 12 Ultimate

2020-03-22, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - DirectX 12 Ultimate; [78]
Компания Microsoft представила новую версию DirectX 12 с приставкой Ultimate.

Новая версия призвана чтобы улучшить графику в играх для платформ PC и Xbox Series X. Платформа Xbox Series X с новой версии DirectX 12 Ultimate получит полный доступ к новым графическим технологиям. Разработчики также обещали трассировку лучей в DirectX, Variable Rate Shading, Mesh Shaders и Sampler Feedback. В комплект с новой версии DirectX 12 Ultimate ещё добавят DirectX Raytracing 1.1. Это новая версия трассировки лучей, которая делает освещение более реалистичным.

Полезным инструментом станет и Variable Rate Shading. Технология позволяет управлять скоростью затенения, бросая больше мощности графического процессора на важные части сцены для повышения производительности.

Также добавят Sampler Feedback, которая улучшает качество графики, уменьшая время загрузки за счет использования только необходимых в конкретный момент текстур. Цель компаний Microsoft с DirectX 12 Ultimate — создать единую графическую платформу для PC и Xbox Series X.

Компания Microsoft пока не объявила дату релиза DirectX 12 Ultimate.

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