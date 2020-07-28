Microsoft представила будущий интерфейс Word, Excel и PowerPoint

Word, Excel и PowerPoint - это три основных инструмента для миллионов пользователей по всему миру. Компания Microsoft собирает обновить интерфейс этих программ и предложит более современный внешний вид. Microsoft отойдет от характерного цвета каждого приложения, в дополнении к этому пользователь может настроить интерфейс по своему усмотрению. Можно будет перемещать панель инструментов в любое место в рабочем среде приложения. Новый интерфейс будет выпущен для всех пользователей офисного пакета Microsoft. Точная дата увы не объявлена.

Комментарии и отзывы Microsoft Word, Excel и PowerPoint
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