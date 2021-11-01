Microsoft представила новую интерактивную доску для Windows и iOS

На этой неделе Microsoft представила свою интерактивную новую доску для Windows и iOS с множеством новых функций, улучшений и настроек. Новая версия уже поэтапно развертывается через службу автоматического обновления App Store и будет полностью доступна к декабрю через обновление магазина.

Новая доска Microsoft Whiteboard была создана для того, чтобы предоставить пользователям « единый унифицированный пользовательский интерфейс для всех клиентов на всех устройствах, операционных системах и платформах, а также обеспечивает единообразный дизайн интерфейса и удобство работы для всех», - заявляет Microsoft. Это обновление автоматически предоставит вам все новые функции интерактивной доски, от более 40 новых шаблонов, форм и реакций до расширенных функций рукописного ввода и многих других функций.