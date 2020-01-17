Microsoft представила обновленный калькулятор с графическим режимом

Microsoft представила обновлённую версию калькулятора в Windows с графическим режимом. Графический режим позволяет добавлять уравнение с переменными, помещать одно или несколько уравнений на график. Также режим позволяет анализировать графики с помощью мыши и клавиатуры.

Графический режим в калькуляторе дает возможность визуализировать уравнения и функции. По словам разработчиков, графический режим не будет слишком продвинутым. Он позволит строить графики по алгебраическим уравнениям. Новая тестовая сборка Windows 10 Insider Preview Build 19546, предназначенная для участников программы Windows Insider.