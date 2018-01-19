Microsoft прекратила бесплатные обновления для Windows 10

Это было достаточно необычно, приятное и продолжалось достаточное время. Но варианты бесплатного обновления до Windows 10 с помощью опции «Вспомогательные технологии» были удалены с веб-сайта, функция обновления была остановлена.Соответствующая веб-страница теперь сообщает, что параметры обновления завершились в декабре 2017 года. Интересно, что если вы быстры, ссылка на обновление по-прежнему находится в сети , поэтому вы все равно можете использовать обходной путь.