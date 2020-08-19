Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer и Edge Legacy в 2021 году

Microsoft Internet Explorer 11 и Edge Legacy больше не будут поддерживаться Microsoft в 2021 году.

Microsoft сделала объявление в своем блоге и сообщила, что веб-приложение Microsoft Teams больше не будет поддерживать IE 11 с 30 ноября этого года. Остальные приложения и службы Microsoft 365 перестанут поддерживать IE 11 с 17 августа 2021 года. Что касается устаревшей версии Microsoft Edge, срок ее службы истечет 9 марта 2021 года. После этого она не будет получать новые обновления безопасности.

Компания заявила, что новый Microsoft Edge обеспечивает более качественный сервис, который будет хорошо обслуживать подписчиков Microsoft 365 как в потребительском, так и в корпоративном контексте.