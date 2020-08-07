Microsoft против Apple App Store

Политика Apple App Store продолжает подвергаться критике со всех сторон. В прошлом месяце Европейский Союз начал антимонопольное расследование множества ограничений, налагаемых на любые приложения, которые хотят попасть в магазин.

Последней недовольной стороной является никто иной, как Microsoft, которой недавно пришлось убрать свой облачный игровой сервис Project xCloud с iOS, поскольку он приближается к официальному запуску на Android.

В заявлении для The Verge представитель компании Windows и Xbox заявили:

Генеральный директор Epic Games Тим Суини, известный критик политики App Store, не заставил себя долго ждать, прежде чем вмешаться в Twitter. Он ответил, что все облачные игровые сервисы, такие как Project xCloud, Google Stadia, NVIDIA GeForce NOW, а также игры, ориентированные на пользовательский контент, например Fortnite, Minecraft и Roblox, необъяснимо запрещены в экосистеме Apple.

Со своей стороны Apple поделилась с Business Insider следующим заявлением: