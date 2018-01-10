Microsoft рассказала о влиянии Spectre и Meltdown Patches

Microsoft заявляет, что более старые версии Windows, такие как 7 и 8, и серверы станут медленнее после того, как обновления закрывают основные уязвимости Meltdown и Spectre. Тем не менее, большинство пользователей с Windows 10 вряд ли заметят разницу в производительности на своем ПК после обновления безопасности.Пользователи Windows 10 с ПК с 2016 года или новее, вероятно, вообще ничего не замечают. Некоторые пользователи Windows 10, но с более старым чипом от поколения Intel, например Haswell или старше, могут заметить замедление. Тогда третьей категорией будут пользователи с таким старым чипом, а Windows 7 или 8, по мнению Microsoft, заметят дальнейшее снижение производительности ПК.