Microsoft рассказала о влиянии Spectre и Meltdown Patches

2018-01-10, Автор - Нияз Дусталев; [127]
Microsoft заявляет, что более старые версии Windows, такие как 7 и 8, и серверы станут медленнее после того, как обновления закрывают основные уязвимости Meltdown и Spectre. Тем не менее, большинство пользователей с Windows 10 вряд ли заметят разницу в производительности на своем ПК после обновления безопасности.
Пользователи Windows 10 с ПК с 2016 года или новее, вероятно, вообще ничего не замечают. Некоторые пользователи Windows 10, но с более старым чипом от поколения Intel, например Haswell или старше, могут заметить замедление. Тогда третьей категорией будут пользователи с таким старым чипом, а Windows 7 или 8, по мнению Microsoft, заметят дальнейшее снижение производительности ПК.


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