Microsoft рассматривает возможность покупки бизнеса TikTok

Microsoft подтвердила, что намеревается приобрести бизнес TikTok в США , Financial Times опубликовала новый отчет, в котором утверждается, что это покупка может быть более масштабным.

Сейчас Microsoft изучает возможность приобретения глобального бизнеса TikTok. Взяв под свой контроль весь бизнес, сотрудникам TikTok упростят работу, а пользовательский интерфейс будет защищен, даже когда они путешествуют за границу. О ходе переговоров между Microsoft и TikTok ничего не известно, но правительство США хочет, чтобы сделка была подписана не позднее 15 сентября. В процессе покупки и продажи бизнеса TikTok участвуют правительства США и Китая, а также ByteDance и миноритарные заинтересованные стороны в компании.