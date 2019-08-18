Microsoft также использует прослушивания голосовых данных

Ранее в этом месяце Apple прекратила свою программу оценки голоса Siri из-за проблем с конфиденциальностью. Было установлено, что Apple отправляла голосовые записи от ничего не подозревающих пользователей Siri подрядчикам, которым поручено оценивать Siri по возможностям распознавания голоса, но в итоге эти подрядчики услышали личные разговоры, что вызвало опасения. Похоже, что Microsoft применила аналогичную тактику для Cortana и Skype.

Как сообщает Motherboard, политики конфиденциальности Microsoft указывают, что люди используют для оценки точности предложений Cortana и распознавания голоса. Имея это в виду, короткие фрагменты голосовых разговоров отправляются третьим лицам для прослушивания и оценки.

Политика конфиденциальности Microsoft также заявляет, что она «предприняла шаги для де-идентификации» голосовых данных, поскольку стремится улучшить услуги распознавания и перевода речи. С другой стороны, Microsoft также особо заявляет, что она предпринимает шаги, чтобы соответствовать «высоким стандартам конфиденциальности, установленным в европейском законодательстве», хотя может потребоваться надлежащее расследование, чтобы действительно знать, что эти утверждения верны.

До сих пор было обнаружено, что Amazon, Google, Facebook, Apple и Microsoft используют сочетание человеческих и автоматизированных методов для улучшения распознавания речи и текстовых предложений, что означает, что третьи стороны просматривают небольшую выборку пользовательских данных.