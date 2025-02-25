Microsoft тестирует демонстрацию рекламы в Word и Excel

Судя по информации западных журналистов, компания Microsoft начала тестирование бесплатной версии Office для Windows, которая включает рекламу. В настоящее время доступ к полноценной настольной версии Office можно получить только по подписке Microsoft 365, но компания проверяет новую модель монетизации в некоторых странах. По данным Beebom, впервые такая версия Office появилась в Индии. Она позволяет пользователям Windows бесплатно работать с Word, Excel, PowerPoint и другими офисными приложениями без необходимости оформлять подписку Microsoft 365. «Microsoft проводит ограниченное тестирование.

В настоящее время у нас нет планов по запуску бесплатной версии настольных приложений Microsoft Office с рекламой». Однако тот факт, что компания уже адаптировала свои офисные приложения для работы с рекламой в Windows, может означать, что такая версия в будущем появится и в других странах. В этой версии Office в боковой панели отображаются рекламные баннеры, а каждые несколько часов запускаются 15-секундные видеоролики, сообщает Beebom. Кроме того, Microsoft вынуждает пользователей хранить документы исключительно в OneDrive — локальное сохранение файлов отключено. Ранее Microsoft уже тестировала интеграцию ИИ-инструментов в подписку Microsoft 365 в ограниченном числе стран, а затем расширила доступ по всему миру, увеличив стоимость подписки. Возможно, бесплатная версия Office с рекламой также станет частью стратегии компании по увеличению аудитории.
Google представила ИИ для генерации видео…
Сегодня передовая платформа генеративного искусственного интеллекта Vertex AI от компании Google пополнил…
Российские пользователи HUAWEI успешно обходят отсутствие GM…
Согласно исследованию Mobile Research Group, 71% российских пользователей смартфонов HUAWEI активно испол…
Apple работала над ИИ с 2017 года…
Генеральный директор компании Apple Тим Кук сегодня поделился весьма интересными деталями о планах на раз…
Opera выпустила браузер со встроенными медитациями…
Норвежская компания Opera представила новый браузер Opera Air, ориентированный на… ментальное здоровье. В…
Microsoft убрала из Skype важнейшую функцию…
На этой неделе компания Microsoft тихо прекратила продажу новых кредитов и номеров телефона для Skype. Вм…
Adobe открыла генеративный ИИ для всех желающих и бесплатно…
Adobe представила в открытом доступе свой новый генеративный интеллект по созданию видео на основе искусс…
Microsoft тестирует демонстрацию рекламы в Word и Excel…
Судя по информации западных журналистов, компания Microsoft начала тестирование бесплатной версии Office …
ИИ-функции Google Gemini теперь бесплатны…
Ранее для доступа ко всем ИИ-функциям Google в Gmail, Docs, Sheets, Meet и других приложениях Workspace т…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor