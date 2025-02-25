Microsoft тестирует демонстрацию рекламы в Word и Excel

Судя по информации западных журналистов, компания Microsoft начала тестирование бесплатной версии Office для Windows, которая включает рекламу. В настоящее время доступ к полноценной настольной версии Office можно получить только по подписке Microsoft 365, но компания проверяет новую модель монетизации в некоторых странах. По данным Beebom, впервые такая версия Office появилась в Индии. Она позволяет пользователям Windows бесплатно работать с Word, Excel, PowerPoint и другими офисными приложениями без необходимости оформлять подписку Microsoft 365. «Microsoft проводит ограниченное тестирование.

В настоящее время у нас нет планов по запуску бесплатной версии настольных приложений Microsoft Office с рекламой». Однако тот факт, что компания уже адаптировала свои офисные приложения для работы с рекламой в Windows, может означать, что такая версия в будущем появится и в других странах. В этой версии Office в боковой панели отображаются рекламные баннеры, а каждые несколько часов запускаются 15-секундные видеоролики, сообщает Beebom. Кроме того, Microsoft вынуждает пользователей хранить документы исключительно в OneDrive — локальное сохранение файлов отключено. Ранее Microsoft уже тестировала интеграцию ИИ-инструментов в подписку Microsoft 365 в ограниченном числе стран, а затем расширила доступ по всему миру, увеличив стоимость подписки. Возможно, бесплатная версия Office с рекламой также станет частью стратегии компании по увеличению аудитории.