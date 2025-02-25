Microsoft тестирует демонстрацию рекламы в Word и Excel…

В настоящее время у нас нет планов по запуску бесплатной версии настольных приложений Microsoft Office с рекламой». Однако тот факт, что компания уже адаптировала свои офисные приложения для работы с рекламой в Windows, может означать, что такая версия в будущем появится и в других странах. В этой версии Office в боковой панели отображаются рекламные баннеры, а каждые несколько часов запускаются 15-секундные видеоролики, сообщает Beebom. Кроме того, Microsoft вынуждает пользователей хранить документы исключительно в OneDrive — локальное сохранение файлов отключено. Ранее Microsoft уже тестировала интеграцию ИИ-инструментов в подписку Microsoft 365 в ограниченном числе стран, а затем расширила доступ по всему миру, увеличив стоимость подписки. Возможно, бесплатная версия Office с рекламой также станет частью стратегии компании по увеличению аудитории.