Microsoft тестирует темный режим для MS Word

Темный режим стал очень популярным визуальным оформлением для многих программ, служб и веб-браузеров в последние годы. Хотя текстовые редакторы - единственное, где нет необходимости в темном режиме, потому что у всех нас есть естественный способ письма на белой бумаге, Microsoft считает, что пришло время предложить пользователям Word темный режим.

Microsoft говорит, что темный режим в Word может помочь многим пользователям снизить нагрузку на глаза и уменьшить проблемы для тех, кто гиперчувствителен к свету, поэтому она расширила тему Black Office до фонов.