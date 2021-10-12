Microsoft тестирует темный режим для MS Word

Темный режим стал очень популярным визуальным оформлением для многих программ, служб и веб-браузеров в последние годы. Хотя текстовые редакторы - единственное, где нет необходимости в темном режиме, потому что у всех нас есть естественный способ письма на белой бумаге, Microsoft считает, что пришло время предложить пользователям Word темный режим.

Microsoft говорит, что темный режим в Word может помочь многим пользователям снизить нагрузку на глаза и уменьшить проблемы для тех, кто гиперчувствителен к свету, поэтому она расширила тему Black Office до фонов.
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