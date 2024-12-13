Microsoft убрала из Skype важнейшую функцию

«Продажа новых Skype-номеров и кредитов прекращена, но клиенты могут продолжать использовать существующие номера и остаток кредитов. Пользователи также могут приобретать новые услуги исходящих звонков через ежемесячные подписки Skype или использовать бесплатные VoIP-сервисы Skype для голосовых и видеозвонков», — заявил вице-президент Microsoft Teams и Skype Амит Фулай. И хотя текущие Skype-номера пока продолжат работать, очевидно, что Microsoft со временем может перевести своих пользователей на подписки. Существующий баланс Skype Credit также можно использовать, но пополнять его больше нельзя. И это достаточно странно, потому что платформа пользовалась спросом по всему миру и приносила компании внушительные средства из года в год.