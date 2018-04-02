Microsoft выпускает аварийный патч для Windows 7

Microsoft выпустила внеплановый аварийный патч для исправления уязвимости в Windows 7 и Windows Server 2008. Это было необходимо после того, как исследователь безопасности обнаружил, что Meltdown-патч, выпущенный в январе этого года, представлял новую и даже большую уязвимость.Патч, выпущенный в январе, должен был защитить системы Windows 7 и Windows Server 2008 от атаки Meltdown, пишет myce. К сожалению, обновление внесло новую уязвимость, которая позволила произвольному процессу читать всю память системы и записывать в нее данные.