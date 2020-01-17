Microsoft выпустила новый браузер

Microsoft Edge оставалась в тени популярных браузеров, таких как Google Chrome и Mozilla Firefox и других. Компания обновила версию Edge. Теперь он построен на движке Chromium. Microsoft Edge поддерживает потоковую передачу 4K, Dolby Audio, рукописный ввод в формате PDF, интеграцию Microsoft Search в Bing и поддержку расширений на основе Chrome.

Новый браузер Microsoft Edge имеет функцию Privacy Promise, разработанную для обеспечения безопасности пользователей в режиме онлайн. Браузер очень прост в пользовании и настройке. Пользователи могут создавать макеты страниц, выбирать новости которые они хотели бы видеть и множество других функций.

Браузер доступен для загрузки операционной системе Windows 10, 8.1, 8 и Windows 7, а также доступен для MacOS, iOS и Android. Microsoft планирует использовать его в будущих обновления Windows 10.