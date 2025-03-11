Microsoft закрывает важную функцию из Windows 11

Microsoft прекращает поддержку приложения Remote Desktop для Windows 27 мая 2025 года — пользователям, подключающимся через него к Windows 365, Azure Virtual Desktop или Microsoft Dev Box, придётся перейти на новое приложение Windows. Windows app, запущенное в сентябре, предлагает поддержку нескольких мониторов, динамическое изменение разрешения экрана и удобный доступ к облачным ПК и виртуальным рабочим столам. Соответственно, Microsoft заявляет, что подключения к Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box через Remote Desktop из Microsoft Store будут заблокированы после 27 мая 2025 года — в тот же день, когда прекратится поддержка проекта.

При этом важно не путать удаляемое приложение с Remote Desktop Connection – встроенной утилитой, которая существует в Windows уже более 20 лет. Она останется в Windows 11 и после указанной даты, а Microsoft подтверждает, что её можно будет использовать до тех пор, пока в Windows app не появится поддержка протокола Remote Desktop Protocol. Упоминание RDP намекает на возможное добавление поддержки личных учётных записей в Windows app. Пока что оно доступно только для рабочих и учебных аккаунтов, несмотря на стремление Microsoft полностью перенести Windows в облако, обеспечив улучшенные ИИ-сервисы и бесшовный цифровой опыт для пользователей. Но, конечно, когда производитель из столь крупной компании закрывает сервисы такого калибра, это всегда создаёт неудобства для пользователей.