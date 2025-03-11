Microsoft закрывает важную функцию из Windows 11

При этом важно не путать удаляемое приложение с Remote Desktop Connection – встроенной утилитой, которая существует в Windows уже более 20 лет. Она останется в Windows 11 и после указанной даты, а Microsoft подтверждает, что её можно будет использовать до тех пор, пока в Windows app не появится поддержка протокола Remote Desktop Protocol. Упоминание RDP намекает на возможное добавление поддержки личных учётных записей в Windows app. Пока что оно доступно только для рабочих и учебных аккаунтов, несмотря на стремление Microsoft полностью перенести Windows в облако, обеспечив улучшенные ИИ-сервисы и бесшовный цифровой опыт для пользователей. Но, конечно, когда производитель из столь крупной компании закрывает сервисы такого калибра, это всегда создаёт неудобства для пользователей.