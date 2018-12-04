Microsoft заменит стандартный браузер Edge

Согласно внутренней информации, Microsoft создает новый веб-браузер для своей ОС Windows 10 для замены Edge.

Новый браузер будет основан на платформе Chromium, которая также является основой Chrome, Opera и Brave Google. Но все, что мы знаем сейчас, это то, что это кодовое имя Анахайм. Очень странно слышать такие новости, особенно потому, что Microsoft вкладывала столько времени и денег в свой движок EdgeHTML, но это может быть хорошей новостью. Новый браузер, предположительно, будет более мощным и быстрым, чем Edge.