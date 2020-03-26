Мини-беговая дорожка Xqiao Q780

Китайская компания Xiaomi представила мини-беговую дорожку Xqiao Q780.

Беговая дорожка Xiaomi Xqiao Q780 получила компактные габариты 395×387×175 мм. Благодаря таким габаритам, дорожку можно разместить в маленькой комнате или даже взять собой куда нибудь.

Весит беговая дорожка Xiaomi Xqiao Q780 всего лишь 6.5 кг. Дорожка выдерживает вес до 100 кг.

Дорожка Xiaomi Xqiao Q780 получила бесшумный механизм, это значит что, при эксплуатации ее не будет слышно. Также у неё есть регулятор интенсивности, рифлёные панели для ног и LCD-дисплей. На нём отображается время, количество шагов и сжигаемые калории.

Купить мини-дорожку Xiaomi Xqiao Q780 можно на AliExpress за 85 долларов.