Миниатюрная видеокамера 4K - Sony RX0 II

У Sony появилась еще одна экшн-камера RX0 II. Она напоминает GoPro, но Sony надеется привлечь больше аудитории добавив функции, идеально подходящие для видеоблогов и путешествий. Крошечная камера размером 59 х 40,5 х 35 мм и весом 132 г водонепроницаема до 10 м в глубину, пыленепроницаема и ударопрочная до 200 кг.

Внутри маленького корпуса расположен 1-дюймовый многоэлементный датчик изображения Exmor RS с диагональю 15,3 Мп вместе с двигателем Sony BIONZ X, который теперь способен записывать видео 4K внутри с полным считыванием пикселей. Камера позволяет вести серийную съемку со скоростью до 16 к/с и записывать видео в режиме Super Slow Motion со скоростью до 1000 к/с. Диапазон значений ISO варьируется в пределах 80 – 12 800 единиц, минимальная выдержка равняется 1/32 000 с.

Sony RX0 II оснащена встроенным адаптером Wi-Fi, через который можно контролировать до пяти таких камер через приложение на смартфоне и до ста камер – через устройство Camera Control Box CCB-WD1. RX0 II поступит в продажу с апреля 2019 года по цене $ 698. Комплект, включающий рукоятку и кронштейн VCT-SGR1, будет доступен с июня этого года.