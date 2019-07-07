Миниатюрный робот-трансформер

В качестве примера дальнейшего развития проекта Гершенфельд привёл 3D-принтеры, способные самостоятельно печатать электронные устройства и механизмы. По мнению ученого, именно такие решения позволят сделать робототехнику ближе к рядовому пользователю.Сейчас созданный исследователями МТИ робот умеет повторять примитивные движения мышц, поворачивать шестерёнки и поднимать вес, в семь раз превышающий его собственный.В основе робота — принцип формирования форм жизни из 20 аминокислот. Подобный подход ранее не применялся в робототехнике. При построении профессор Нил Гершенфельд и студент Уилл Лэнгфорд использовали ограниченный набор деталей. Само устройство получило пять небольших базовых сегментов, которые транспонируются в тот механизм, который необходим в тех или иных условиях. Перестроение происходит без участия человека.О стоимости новинки пока неизвестно.