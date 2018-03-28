Mio MiVue 731 с поддержкой технологии ADAS

Mio Technologyпополнила линейку многофункциональных устройств новым видеорегистратором MiVue 731. Устройство оснащено рядом функций помощи водителю — контролирующий скорость GPS-модуль и встроенный комплекс систем ADAS. Также, нельзя не отметить элегантный дизайн, в котором выполнен Mio MiVue 731.

Режим непрерывной съемки в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду обеспечивает создание отличных видеозаписей в любой дорожной ситуации. Качество видео обеспечивает 2МП-матрица OV2735 с апертурой f/2.0. Сенсорный дисплей диагональю 2,7 дюйма оснащен хранителем экрана HUD, который автоматически отключает изображение на дисплее, чтобы не отвлекать водителя. Вместо этого отображается полезная информация — время, дата и скорость движения автомобиля. Продажи видеорегистратора Mio MiVue 731 начнутся 3 апреля 2018 года, рекомендованная розничная цена нового устройства составит 6 990 рублей.