Mio показали авто-, вело-, мото- и планшеты на Computex 2018

2018-06-06, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Mio MiVue 788; [47]
Mio Technology, ведущий международный разработчик и производитель автомобильной электроники, приглашает посетить свой фирменный стенд на выставке Computex 2018. На нём будут представлены самые интересные новинки бренда: видеорегистратор скрытой установки, герметичные вело-моторегистраторы, а также профессиональные планшеты для ритейла и медицинских учреждений.

Впрочем, на выставке можно будет увидеть и уже знакомые потребителям гаджеты. Например, двухканальный видеорегистратор MiVue С380D, который оборудован двумя камерами и может одновременно снимать и спереди и сзади автомобиля, обеспечивая практически панорамный обзор. Ещё одна модель, которая будет представлена на стенде – MiVue С328 с конденсатором, нечувствительным к климатическим условиям. Mio MiVue С328 может работать в широком диапазоне температур и гарантирует корректное завершение работы без потери данных даже в случае аварийного отключения питания.

Mio MiVue C328

Не обойдётся на выставке и без флагманов 7-й линейки – MiVue 733 и MiVue 788. Особенность этих видеорегистраторов - поддержка беспроводных протоколов связи (Wi-Fi для MiVue 733, Wi-Fi и Bluetooth для MiVue 788), которые позволяют быстро скачивать видео с регистратора, не вынимая карты памяти. Роликами можно тут же поделиться в мессенджерах и соц. сетях, а MiVue 788 позволяет вести прямую трансляцию прямо в пути. Обновление прошивок и баз данных тоже происходит «по воздуху» - никакой возни с проводами.

Mio MiVue 788 Mio MiVue 733

Одна из самых интересных новинок Mio на выставке – видеорегистратор скрытой установки Mio MiVue J60. Его главная особенность – отсутствие экрана, благодаря чему инженерам удалось разместить устройство в компактном удлинённом корпусе. Он может быть установлен на стекло автомобиля абсолютно незаметно, не мешать обзору, и, главное – не привлекать внимания злоумышленников, которые промышляют воровством гаджетов из машин. Несмотря на компактные размеры MiVue J60 – это полноценный видеорегистратор с широкоугольным объективом, углом обзора 150°, GPS-модулем и базой данных стационарных полицейских камер. Все настройки осуществляются с помощью смартфона, через удобное фирменное приложение MiVue Pro.

Ещё две новинки, которые будут особенно актуальны в наступающем сезоне - мото-велорегистраторы Mio M760 и M738D. Они специально разработаны для эксплуатации на открытом воздухе и полностью готовы к суровым дорожным условиям – будь то загородная грунтовка или скоростное шоссе. Эти гаджеты абсолютно герметичны, не боятся ни воды, ни пыли и продолжают съёмку даже под проливным дождём.

Ещё одно направление деятельности компании, которое будет представлено на выставке – это оборудование для ритейла, складских помещений и медицинских учреждений. Mio представит профессиональные планшеты для врачей, продавцов, кладовщиков и логистов: в линейке представлены три модели размером в 5, 7 и 10 дюймов. Они не боятся влаги, выдерживают дезинфицирующую обработку и даже могут перенести падение с высоты до 1 метра. Все планшеты поддерживают подключение по 3G, Wi-Fi и Bluetooth для быстрого обмена информацией и подключения к сетям.
Всё это и многое другое можно будут увидеть с 5 по 9 июня на выставке Computex 2018, в выставочном центре Nangang Exibition Hall в Тайбее. Стенд компании Mio – M0820. Ждём вас!


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