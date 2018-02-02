Mio получила сертификат ISO/TS 16949

Mio Technology сообщили о полном соответствии высоким требованиям стандарта ISO/TS 16949. Стандарт ISO/TS 16949 − многофункциональный инструмент поддержания качества, который применим ко всем процессам, протекающим в компании. Такая сертификация является обязательным требованием для всех поставщиков оборудования и комплектующих, которые снабжают своей продукцией конвейеры ведущих автопроизводителей.

постоянное улучшение качества продукции;

предотвращение дефектов;

снижение вариаций и потерь в цепи поставок.

Речь идёт об отраслевом стандарте ISO/TS 16949, разработанном специально для компаний, которые занимаются проектированием, производством, установкой и обслуживанием продукции автомобильной промышленности. Он базируется на структуре ISO 9001:2008 и включает дополнения, характерные для данной индустрии. Его главная цель – установить на предприятии систему менеджмента качества, основанную на ряде требований, среди которых можно выделить три основных:Компания Mio успешно прошла процедуру сертификации по стандарту ISO/TS 16949 в 2017 году и теперь может подтвердить высокое качество своей продукции международно-признанным документом.