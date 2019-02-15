Mio представила многофункциональные видеорегистраторы MiVue i85 и MiVue i88

13 февраля в Москве прошла пресс-конференция компании Mio, на которой были показаны две новые модели видеорегистраторов — MiVue i85 и MiVue i88.

На данный момент на российских дорогах общего пользования есть целый спектр устройств, замеряющие скорость и фиксирующих другие нарушения ПДД, среди которых есть и классические «Стрелки», и новые «Осконы», появившиеся совсем недавно, и десятки других моделей. MiVue i85 и MiVue i88 имеют большую базу данных всех камер и радаров по всей стране. По этой причине сложно обойтись без радар-детектора в нашей стране. Модели MiVue i85 и MiVue i88 выполняют сразу же три функции: видеорегистратор, GPS-информер и сигнатурный радар-детектор. Поговорим про каждую по отдельности.

Качество записи видеорегистратора

Высокая детализация видеозаписи просто необходима при ДТП. Это позволяет в точности до мелочей восстановить картину происшествия. Обе модели имеют одинаковый функционал. Единственным чем они отличаются между собой, так это тип сенсора камеры. MiVue i85 оснащена SOI F22 f1.8 с углом обзора в 150 градусов. Более продвинутая модель MiVue i88 имеет качественный сенсор Sony IMX 323 f1.8 с углом обзора в 140 градусов. Разрешение видео составляет FullHD со скоростью 30 кадров в секунду. Значительным плюсом является тот факт, что оптика обоих видеорегистраторов выполнены из стекла с инфракрасным фильтром. Запись ведется на карту памяти MicroSD объемом до 128 Гбайт и обязательно 10 класса, иначе изображение в видео может быть искаженным.

Сигнатурный радар-детектор

Преимуществом сигнатурных радар-детекторов является их высокая помехозащищённость. Благодаря этому MiVue i85 и MiVue i88 ошибочно не реагируют на радиосигналы ретрансляторов сотовой связи, помехи ЛЭП и излучение пассивных систем безопасности других автомобилей, сигнатурные радар-детекторы просто игнорируют ненужные волны. Еще одним преимуществом является возможность детектировать любые радар-детекторы, даже передвижные, и со слабым излучением. При этом дистанция обнаружения может достигать 1000 метров.

GPS-информер

GPS модуль, который есть в обеих моделях полезен тем, что он способен обнаруживать безрадарные фотокомплексы. Ими могут быть те, что контролируют перекрёстки, фиксируя проезд на красный или создание затора. В память устройств сразу вшиты координаты всех камер России, которые обновляются в регулярном порядке. Также GPS модуль позволяет наиболее точно отслеживать скорость автомобиля и в зависимости от нее сигнализировать водителя о ситуации на дороге.

Цены

На данный момент обе модели уже поступили в продажу и их уже можно спокойно купить по цене 11 990 рублей за Mio MiVue i85 и 13 990 рублей за MiVue i88.