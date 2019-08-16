Многоканальные номера и их применение в бизнесе

Оперативная связь с клиентами и партнерами является важнейшей составляющей любого бизнеса. А качественная связь невозможна без многоканального телефонного номера, ведь с его помощью можно улучшить качество сервиса и, тем самым, удержать заказчиков. Согласитесь, мало кому приятно слышать сигнал «занято». Для кого-то это даже повод позвонить в другую компанию. Чтобы этого не произошло, стоит задуматься о подключении многоканального номера Зебра Телеком

Для начала давайте выясним, как это работает. Первым делом звонящего встречает приветствие голосового меню IVR, после чего вызов направляется на номер свободного оператора. В случае занятости всех операторов, АТС удерживает клиента в режиме ожидания. АТС бывают аналоговыми и виртуальными. В первом случае потребуется подключенное к станции и правильно настроенное оборудование. В случае с виртуальной АТС за звонок отвечает аппаратура провайдера.

Плюсы многоканальной связи

По мнению https://www.zebratelecom.ru/services/sip/ , к преимуществам виртуальных АТС можно отнести статистику звонков, возможность записи разговоров, переадресацию звонка оператору в любую точку, интеграцию с сайтом, функцию обратного звонка и, конечно, возможность сообщить заданную информацию вместо коротких гудков в случае занятости всех операторов. Последнее знакомо вам по такой фразе, как «Ваш звонок очень важен для нас…».

При помощи АТС вы сможете постоянно мониторить эффективность вашей рекламы, иметь удаленный call-центр, напрямую контролировать качество обслуживания клиентов, иметь всего один номер по всей России, принимать все входящие вызовы и, что особенно важно, отлично сэкономить на связи.

Многоканальный номер может быть особенно полезен для интернет-магазинов или, например, компаний, специализирующихся на перевозках. Отдельно отметим, что вы сможете отвечать на звонки так, как вам удобно. Вам понадобится всего лишь компьютер, смартфон, мобильный или даже обычный стационарный телефон с VoIP-адаптером. Такая простота особенно придется по душе небольшим компаниям. При подключении к интернету вы получите высокое качество связи даже при большом количество входящих звонков. В общем, для подключения виртуального многоканального номера вам понадобится минимум времени и денег.