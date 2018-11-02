Мобильное приложение для Call of Duty Black Ops 4 и WWII

Игроки Call of Duty теперь могут воспользоваться специальным приложением для Black Ops 4 и WWII на iOS и Android. Оно показывает статистику вашего игрового процесса в играх Black Ops 4 и WWII в режиме мультиплеер, Zombies и Blackout.

Пользователи получат еженедельные отчеты о персонализации, улучшениях, советах. Activision утверждает, что приложение будет отслеживать каждый снимок и движение, чтобы проанализировать ваш игровой процесс. Приложение также позволит просматривать статистику ваших друзей, чтобы вы могли узнать, можете ли вы претендовать на право лучшего игрока.