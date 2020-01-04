Молодежная сборная России по хоккею вышла в финал ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею победила сборную Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Встреча состоялась сегодня и завершилась победой сборной России со счетом 5:4 в овертайме. За Россию отличились Иван Морозов и Егор Соколов, они отметились дублем, а также шайбу забил Аександр Хованов. За сборную Швеции забитыми шайбами отметились Расмус Сандин (дважды), Самуэль Фагемо и Нильс Лундгвист.

В четвертьфинале, сборная России победила швейцарцев. Встреча завершилась со счетом 3:1. Второй финалист определится сегодня. Канада и Финляндия поборются за выход финал в 21:00 по московскому времени. Финал и матч за третье место пройдут 5 января.