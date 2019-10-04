Мониторинг ИТ инфраструктуры – для чего это нужно

2019-10-04, Автор - Эдуард Иванов; [65]

Мониторинг ИТ инфраструктуры сегодня так же необходим как сама ИТ инфраструктура. При этом чем более сложной и развитой она является, тем больше у нее потенциально больше возможных уязвимостей и слабых мест. Источником сбоев может атака злоумышленников, падение качества сервисов и ключевых бизнес-процессов, действия штатных сотрудников. Это практически не позволяет точно спрогнозировать вектора угроз и организовать ответные меры. Первой оборонительной линией в такой ситуации является мониторинг инфраструктуры. Этот процесс фиксирует все показатели работы в реальном времени и оперативно выполняет первичный анализ, сообщая о выявленных проблемах администратору системы. ИТ-мониторинг нужен для обеспечения баланса между уровнем информационных услуг и затратами на его обеспечение.

Организация мониторинга ИТ инфраструктуры

Есть как минимум три подхода к организации системы мониторинга. Применимость каждого варианта обычно зависит от условий использования:

  1. Анализ аномалий. Отлично справляется со своей задачей, когда компания накапливает и хранит все данные о работе инфраструктуры, но периодически сталкивается с неизвестными или повторяющимися проблемами.
  2. Управление производительностью приложений. Направлен на анализ действий пользователей, работающих с жизненно важными для компании бизнес-процессами. От такой работы может зависеть успех всего бизнеса (интернет-банкинг, соответствие уровню обслуживания, выстраивание отношений и удержание ключевых клиентов).
  3. Зонтичная система. Обобщает информацию о сбоях, инцидентах из разных информационных систем компании для выявления первопричин и их устранения.

Другой вариант организации мониторинга разделяет работу с ИТ инфраструктурой (сетевое и серверное оборудование, бизнес ПО) и ИТ сервисами. Вопросы на которые отвечает ИТ-мониторинг:

  • какова нагрузка на инфраструктуру и каналы связи;
  • какой объем дискового пространства, памяти задействован;
  • насколько сильно потребляются ресурсы в целом.

Для администратора ответы на эти вопросы позволяют организовать эффективное управление ИТ-ресурсами. При качественной работе систем мониторинга становится возможным не только сокращение времени простоев элементов инфраструктуры и увеличение доступности ПО, но и проактивный анализ неполадок и общее повышение производительности. В конечном счете для бизнеса ИТ-мониторинг сокращает расходы на поддержку, увеличивает эффективность работы ИТ-службы, позволяет гарантировать работоспособность всей инфраструктуры, а значит, бизнеса. Также мониторинг ИТ-инфраструктуры своевременно сообщит о необходимости оперативного привлечения дополнительных вычислительных ресурсов.

Аренда вычислительных мощностей

Аренда вычислительных мощностей может потребоваться в таких случаях, как разворачивание новых приложений, запуск тестовых зон, проведение массовых мероприятий (конференций, воркшопов и т. д.), а также для обеспечения работы бизнес-критичных элементов инфраструктуры (CRM, почтовая служба, банковское обслуживание, резервное копирование и др.). Услуга может быть реализована с использованием принципа колокации (аренда площадей в дата-центре для размещения своей инфраструктуры) или через облака (физический сервер клиента размещается в ЦОД и обеспечивается доступ к их виртуальным аналогам в облаке). Второй вариант позволяет полностью перенести нагрузку на облачные платформу, высвободить ресурсы.

Заключение

ИТ-мониторинг – залог бесперебойной работы современного бизнеса. Системы способны реагировать на аномалии, сигналы, инциденты и перегрузки в пассивном и проактивном режиме. Если клиентский бизнес связан с труднопрогнозируемым потреблением ИТ-ресурсов, то оптимальным для него помимо создания и мониторинга своей ИТ-инфраструктуры станет возможность аренды вычислительных мощностей. Это быстрое, надежное и адекватное по затратам решение.


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