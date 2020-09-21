Компания Mozilla недавно уволила 250 сотрудников и объявила о реструктуризации своего бизнеса. Идея этого шага, как объяснила компания, заключалась в том, чтобы адаптировать свои финансы к условиям пост-COVID-19 и сосредоточиться на коммерчески жизнеспособных продуктах.

Работа Mozilla над открытыми стандартами и протоколами также отошла на второй план, и компания уделяет приоритетное внимание коммерциализации в краткосрочной перспективе. В результате реструктуризации Mozilla объявила о закрытии Firefox Send и Firefox Notes.

В недавнем сообщении на своем веб-сайте компания сообщила, что и Firefox Send, и Firefox Notes выводятся из эксплуатации и больше не будут частью нашего семейства продуктов. Сервис был доступен для пользователей Firefox на настольных ПК и Android с момента его запуска, но приложение Android Notes и служба синхронизации будут закрыты в ноябре этого года. Тем не менее, расширение браузера Firefox Notes для настольных ПК останется доступным для существующих установок, и компания добавит параметр, который поможет пользователям экспортировать все заметки.