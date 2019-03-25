Mozilla обновила браузер Firefox специально для iPad

Mozilla обновила браузерное приложение Firefox, которое теперь оптимизировано для iPad. Чтобы использовать больший экран iPad, приложение Firefox теперь поддерживает разделенный экран, которое может запускать два приложения рядом. Несколько вкладок теперь отображаются в виде плиток на iPad, чтобы вам было легче видеть их и закрывать одним касанием.

Firefox для iPad также поддерживает приватный просмотр, и его можно активировать одним щелчком на фиолетовом значке в левом нижнем углу окна браузера. Пользователи Outlook теперь могут устанавливать Firefox в качестве браузера по умолчанию на iPad. Приложение Firefox уже доступно для загрузки в App Store.