Mozilla отказалась от своего VR-браузера Firefox Reality

Mozilla отказывается от своего веб-браузера виртуальной и дополненной реальности Firefox Reality, передавая эстафету внешней команде, которая планирует перезапустить проект под новым именем. Консультант по бесплатному программному обеспечению Igalia разрабатывает браузер с использованием исходного кода, лежащего в основе Firefox Reality, с целью запуска сопоставимого браузера VR / AR под названием Wolvic на следующей неделе. Тем временем Mozilla удалит Firefox Reality из магазинов приложений в ближайшие несколько недель. В сообщении в блоге Mozilla представила это изменение как естественную эволюцию Firefox Reality, запущенного в 2018 году. «Мы были в авангарде разработки новых технологий», — заявила организация, ссылаясь на стандарты WebVR и WebAR.

«В некоторых случаях Mozilla продолжает оставаться хозяином и инкубатором этих новых технологий… С помощью других технологий мы находим сообщества и организации, в которых наши проекты могут продолжать расти и вносить свой вклад в интернет». Стоит напомнить, что Igalia ранее участвовала в проектах с открытым исходным кодом WebKit и Chromium. Firefox Reality в настоящее время доступен для гарнитуры Meta Quest (ранее Oculus Quest), платформы HTC Viveport и автономной гарнитуры виртуальной реальности Pico, а также гарнитуры смешанной реальности Microsoft HoloLens. Помимо того, что пользователи могут просматривать традиционные веб-страницы в гарнитурах, это портал для полноценных веб-приложений виртуальной и дополненной реальности.