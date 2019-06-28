Mozilla представила обновленный и более быстрый Firefox для Android

Mozilla объявила о том, что новый браузер Firefox для Android, ранее носивший кодовое название «Fenix», теперь доступен в Google Play Store под названием «Firefox Preview».

Новый браузер работает на переработанной версии Firefox для Android, которая обещает быть в два раза быстрее. В новой версии также представлен более простой в использовании и довольно минималистичный пользовательский интерфейс, а также поддержка коллекций. Также есть функция отслеживания Firefox, которая включена по умолчанию. Компания отмечает, что большинство браузеров Android используют движок Google Blink и что, используя собственный GeckoView, браузер Firefox может быть независимым от Google. Это означает, что он может быть более гибкой с точки зрения конфиденциальности и безопасности.

Сразу же ответим на ваш первый вопрос. Да, есть Темная Тема. Существует также переключатель для «Настольных сайтов» и встроенный считыватель QR-кода. А новый пользовательский интерфейс помещает наиболее часто используемые элементы внизу экрана.