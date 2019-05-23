Mozilla сделала Firefox быстрее, чтобы конкурировать с Chrome

Mozilla обещает большой прирост производительности благодаря своему последнему обновлению браузера Firefox.

Скрипты для Instagram, Amazon и Google теперь загружаются на 40-80% быстрее. Если в системе осталось 400 МБ ОЗУ, работа некоторых вкладок приостановится. Это должно улучшить производительность в системах без большого объема ОЗУ. Неиспользуемые вкладки будут приостановлены, пока пользователь не перейдёт на них снова.

Mozilla также добавила некоторые настройки конфиденциальности, в том числе защиту от отслеживания, блокировку скриптов майнинга криптовалют и многое другое. Все новые настройки и улучшения уже доступны в Mozilla Firefox 67.