Mozilla выпустила обновление Firefox Reality

Mozilla выпустила специальное обновление для Firefox Reality, чтобы наслаждаться 3D-развлечениями виртуальной реальности. Пользователи, которые используют Firefox Reality, могут отправлять 3D-видео со своего смартфона на гарнитуру VR для последующего просмотра.

Mozilla добавила в Firefox Reality возможность копировать и вставлять текст и ссылки, как вы делаете это на телефоне, а также добавлена ​​поддержка набора текста на клавиатурах Bluetooth. Пользователям станут доступны шесть новых языков. В следующем году компания планирует выпустить еще больше нововведений.