Mozilla выпустила обновление для браузера Firefox

Новая версия браузера будет доступна для операционных систем Windows, Linux и macOS. В версии Firefox 78.0 есть несколько значимых изменений, а частности добавление специальной вкладки "Панель инструментов защиты". С помощью веб-страницы пользователь узнает о заблокированных трекерах или взломах Firefox.

Кроме того, Firefox 78 больше не поддерживает протокола TLS 1.0 или TLS 1.1 для улучшенного подключения к веб-сайту. Была улучшена конференц-связь и видеосвязь в браузере Firefox. Сокращено количество анимаций. Обновлены системные требования для Linux. Внесены изменения в режим поиска, клиентские сертификаты и многое другое.