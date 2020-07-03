Mozilla выпустила обновление для браузера Firefox

Новая версия браузера будет доступна для операционных систем Windows, Linux и macOS. В версии Firefox 78.0 есть несколько значимых изменений, а частности добавление специальной вкладки "Панель инструментов защиты". С помощью веб-страницы пользователь узнает о заблокированных трекерах или взломах Firefox.

Кроме того, Firefox 78 больше не поддерживает протокола TLS 1.0 или TLS 1.1 для улучшенного подключения к веб-сайту. Была улучшена конференц-связь и видеосвязь в браузере Firefox. Сокращено количество анимаций. Обновлены системные требования для Linux. Внесены изменения в режим поиска, клиентские сертификаты и многое другое.
Комментарии и отзывы Mozilla Firefox
Обзоры:
Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и IntelОбзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4
Обзор ADATA XPG Hunter DDR4-3000 2x8GB (AX4U300038G16A-SBHT). Оперативная память с чипами Samsung b-dieОбзор ADATA XPG Hunter DDR4-3000 2x8GB (AX4U300038G16A-SBHT). Оперативная память с чипами Samsung b-die
Новости:
Patriot анонсировала новые комплекты оперативной памяти Viper Steel объемом 32 Гб

Patriot анонсировала новые комплекты памяти Viper Steel объемом 32 Гб. Частотные характеристики от 3000 М...
Geil представила оперативную память Orion DDR4

Geil анонсировала наборы памяти Orion DDR4. Оперативная память доступна в комплектах с 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб...
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)

В рамках тестов видеокарт и материнских плат GIGABYTE мы не упоминали поддержку фирменной подсветки RGB F...
Обзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкойОбзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилка плюсы и минусыОбзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилка плюсы и минусы
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-...
Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-На прошлой неделе мы проводили тестирование ITX-платы ...
Лучшие умные часы. Amazfit Verge lite...
Лучшие умные часы. Amazfit Verge liteВ последнее время на просторах интернета можно найти просто уйму различных умных часов, которые предостав...
EKWB представила новые продукт линейки E...
EKWB представила новые продукт линейки EНа EK Cooling Expo 2020, компания EKWB представила новые продукты. EKWB известна своими продуктами для си...
Обзор SVEN E-705BT. TWS-наушники с сенсо...
Обзор SVEN E-705BT. TWS-наушники с сенсоСегодня мы детально рассмотрим TWS-наушники SVEN E-705BT с зарядной станцией, встроенным микрофоном и сен...
Смартфон Realme C11 оценен в 100 долларо...
Смартфон Realme C11 оценен в 100 доллароКомпания Realme представила бюджетный смартфон C11, который появится в продаже 7 июля по цене в 100 долла...
Огромный Honor X10 Max засветился на жив...
Огромный Honor X10 Max засветился на живВ сети обнаружились качественные фотографии смартфона Honor X10 Max, который будет представлен уже 2 июля...
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикр...
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. АнтикрВремя, когда можно было не задумываясь приобретать смартфоны среднего и дорого сегментов, проходит. Но не...
Смартфон Motorola Edge оценен в 650 долл...
Смартфон Motorola Edge оценен в 650 доллСегодня компания Motorola представила не только флагманский смартфон Edge+, но и более доступную модель E...
Новый планшет HONOR Pad V6 с чипсетом Ki...
Новый планшет HONOR Pad V6 с чипсетом KiHonor выпустила планшет ViewPad 6 с поддержкой 5G, 10,4-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 7250 мАч. П...
Представлена micro-ATX плата Z490M Gamin...
Представлена micro-ATX плата Z490M GaminGigabyte представила материнскую плату форм-фактора micro-ATX. Модель предлагает пользователю два слота P...
Преимущество промышленных светильников...
Преимущество промышленных светильниковЛюбой руководитель старается организовать для своих подчиненных идеальное рабочее место. Особенно важн...
Представлен ноутбук HP Envy 17 с 4K-экра...
Представлен ноутбук HP Envy 17 с 4K-экраКомпания HP объявила о начале приема предзаказов на обновленную версию ноутбука Envy 17, одной из главных...
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Обзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 годаОбзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 года
Обзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбоксОбзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбокс
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor