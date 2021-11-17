Mozilla запускает Firefox Relay Premium

Mozilla запускает службу Firefox Relay Premium, которая представляет собой платную версию службы Relay, которая призвана помочь вам сократить количество спама в электронной почте. Firefox Relay можно использовать, чтобы скрыть ваш адрес электронной почты, чтобы сократить количество спама, служба ранее была в бета-версии, а теперь запускается полноценная Premium версия.

Firefox Relay, продукт ориентированный на конфиденциальность, который скрывает ваш реальный адрес электронной почты, чтобы защитить вашу личность, доступен с новым платным предложением услуг Premium. Релиз выходит как раз к праздничному сезону, чтобы избавить ваш почтовый ящик от переполнения писем с сайтов электронной коммерции, особенно тех, на которых вы можете делать покупки. Ваш адрес электронной почты стал способом входа в систему и доступа практически ко всем веб-сайтам, приложениям, информационным бюллетеням и сотням других взаимодействий, которые мы осуществляем в Интернете каждый день. Это означает, что ваш адрес электронной почты находится в руках сотен, если не тысяч третьих лиц.
Комментарии и отзывы Mozilla Firefox Relay Premium
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