Мулан пропустит кинотеатры и попадет сразу же в Disney+

Disney+ наконец-то назначил дату выхода фильма "Мулан" после нескольких задержек.

Вместо того чтобы дать фильму одновременный релиз в кинотеатрах по всему миру, Mulan выйдет на Disney+ за дополнительную плату. Фильм "Мулан" будет запущен в сервисе Disney+ на основе "премиум-доступа" 4 сентября 2020 года. Однако в странах, не имеющих доступа к сервису Disney+, Мулан все равно попадет в кинотеатры в тот же день.

Подписчики Disney+ обычно получают доступ ко всему на потоковом сервисе бесплатно, если поддерживают свою ежемесячную подписку. Однако если они хотят посмотреть Мулан, придется раскошелиться еще на 29,99 доллара США чтобы получить доступ к фильму.