Мультигейминг Gen.G получил $46 млн инвестиций — среди вкладчиков есть Уилл Смит

В корейский мультигейминг Gen.G esports инвестировали $46 млн. В клуб вложились фонды Силиконовой долины, а также актер Уилл Смит и совладелец команды NBA «Лос-Анджелес Клипперс» Деннис Вонг.

Иные подробности сделки неизвестны. Gen.G сообщила, что на полученные средства откроет программу обучения молодых игроков и штаб-квартиру в Лос-Анджелесе, а также «будет расширять представительство» в регионах и других дисциплинах.

Gen.G — корейский мультигейминг, у которого есть составы по League of Legends, Call of Duty, PUBG и Clash Royale. Организация также владеет командой Seoul Dynasty в Overwatch League.