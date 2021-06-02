Музыкальный портал с хитами 2021 года

Музыка сопровождает нас повсюду. Отслеживать музыкальные новинки позволяют так называемые музыкальные порталы, которые получили широкое распространение в интернете. С каждым днем их становится все больше и больше. Про один из них мы расскажем в этой статье.

Hitster.fm – музыкальный портал с обширной базой треков. В каталоге собраны новинки музыки 2021 года, самые свежие, песни, которые можно скачать. Самым популярным является композиция https://hitster.fm/vremya-i-steklo/pesnya-404. "Время и стекло" - украинская поп-группа, образованная в 2010 году. В состав группы входят Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева (Додо). Продюсер и один из авторов песен проекта – Алексей Потапенко (Потап). Группа записала и выпустила свой альбом "Обратный отсчет" в высоком качестве (320 килобайт). Помимо этой песни, вы можете прослушать другие треки из альбома, благодаря встроенному проигрывателю.

Еще одни интересным исполнителем на которого стоит обратить внимание является украинский анонимный рэп-исполнитель https://hitster.fm/krechet. В Hitster.fm находятся все его треки. Посмотреть его клипы можно на его YouTube канале. Кроме того, исполнитель имеет страницу в Instagram. Рэп-исполнитель написал уже более 50 треков.

Hitster.fm

Сайт содержит сборники и подборки песен. Вы можете подобрать сборку под ваше настроение и занятие. Кроме того, портал позволяет собрать свою подборку, добавляя любимые треки в избранные. Hitster.fm очень информативный ресурс, он содержит не только информацию об исполнителе, но и направляет на его официальные страницы в социальных сетях и веб ресурсов, таких как Instagram, YouTube и Facebook. Там вы можете еще больше узнать о творчестве исполнителя, посмотреть клипы и одним из первых. На каталоге представлены треки различных жанров, это и Pop, Rap, Rock, Dance и Jazz. Музыкальная база регулярно обновляется. Скачивать музыку в формате mp3 можно прямо с сайта. Музыкальный сервис Hitster.fm обеспечивает защиту конфиденциальных данных посетителя. Он не требует регистрации.

Сборники песен:

  • Украинские песни
  • Зарубежные песни
  • Русские хиты
  • Зарубежные хиты 80-х и 90-х
  • Музыка для тренировок
  • Релакс музыка
Музыкальный портал Hitster.fm с обширной базой музыкальных треков позволяет вам насладить любой музыкой в течении всего дня. Портал позволяет слушать, оценивать и делится любимыми композициями с друзьями.

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