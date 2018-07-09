NAVITEL выпускает новую версию Навител Навигатор для устройств на Windows CE

В версии Навител Навигатор 9.10.903:

Компания NAVITEL объявляет о релизе обновленной версии программы Навител Навигатор для автонавигаторов NAVITEL на базе ОС Windows CE.Реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля скорости и дорожным знакамВ обновленном интерфейсе стала доступна двухступенчатая система предупреждений о приближении к камерам контроля скорости и другим навигационно значимым объектам. Навител Навигатор содержит детальную базу камер контроля скорости, данные о расположении пешеходных переходов, полос для маршрутных транспортных средств, а также других дорожных знаков. При движении по маршруту в правой части экрана отображается перечень ближайших навигационно значимых объектов с указанием расстояния до них. По мере приближения программа выводит на экран оповещение с обратным отсчетом расстояния до камеры, дорожного знака или специальной разметки.

Полный список категорий оповещений:

Скорость

Средняя скорость

Полоса для общественного транспорта

Полоса для такси

Полоса для велосипедов

Движение по обочине

Стоп-линия

Сплошная линия разметки

Красный сигнал светофора

Выезд на перекресток при заторе

Неиспользование ремней безопасности

Правила парковки

Неиспользование света фар

Использование мобильного телефона

Запрет движения грузовых автомобилей

Мобильная камера

Нерегулируемый железнодорожный переезд

Пешеходный переход

Опасный перекресток

Опасный поворот

Внимание, дети!

Ограниченный доступ

Лежачий полицейский

Внимание, изменение скорости

Транспортная инспекция

Весовой контроль

Отделение полиции

Таможенный контроль

Экологический контроль

Ограниченный доступ для грузовиков

Пункт оплаты

Обновлено отображение скоростных ограничений

Улучшен дизайн прогресс-бара

Улучшенный интерфейс позволяет заблаговременно предупредить водителя не только о скоростном режиме, но и о расположении интервальных камер, а также таких ограничениях дорожного движения, как сплошная линия, полоса общественного транспорта, стоп-линия и зона перекрестка («вафельная» разметка). Заметные оповещения в ПО Навител Навигатор помогут водителю заблаговременно подготовиться к снижению скорости или перестроению.Допустимая скорость движения на участке дороги теперь отображается по центру навигационного меню, рядом с текущей скоростью автомобиля. При превышении установленного значения программа отправляет визуальные предупреждения: оранжевый цвет – превышение скорости до 10 км/ч; красный – высокий уровень опасности, превышение скорости на 11 км/ч и более.По умолчанию устройство фиксирует превышение скорости на 10 км/ч. Изменить чувствительность можно в настройках Навител Навигатор (Меню > Настройки > Предупреждения > Штраф на скорость)При движении по маршруту навигатор отображает пройденное расстояние до пункта назначения. Зеленый курсор перемещается по прогресс-бару в направлении финальной точки. Пользователь всегда сможет оперативно проверить не только оставшееся время в пути, но и расстояние до цели.

Обновление Навител Навигатор 9.10.903 доступно для следующих устройств:

NAVITEL C500

NAVITEL MS400

NAVITEL N400

NAVITEL N500

NAVITEL E500

NAVITEL E500 MAGNETIC

NAVITEL G500

NAVITEL E700

NAVITEL G550 MOTO

Кроме того, в обновленную версию Навител Навигатор была добавлена индикация навигации в тоннелях, а также была дополнена база брендированных POI (АЗС, банкоматы, магазины, кафе и другие).