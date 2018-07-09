NAVITEL выпускает новую версию Навител Навигатор для устройств на Windows CE

Компания NAVITEL объявляет о релизе обновленной версии программы Навител Навигатор для автонавигаторов NAVITEL на базе ОС Windows CE.
В обновленном интерфейсе стала доступна двухступенчатая система предупреждений о приближении к камерам контроля скорости и другим навигационно значимым объектам. Навител Навигатор содержит детальную базу камер контроля скорости, данные о расположении пешеходных переходов, полос для маршрутных транспортных средств, а также других дорожных знаков. При движении по маршруту в правой части экрана отображается перечень ближайших навигационно значимых объектов с указанием расстояния до них. По мере приближения программа выводит на экран оповещение с обратным отсчетом расстояния до камеры, дорожного знака или специальной разметки.
По умолчанию устройство фиксирует превышение скорости на 10 км/ч. Изменить чувствительность можно в настройках Навител Навигатор (Меню > Настройки > Предупреждения > Штраф на скорость)
В версии Навител Навигатор 9.10.903:Реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля скорости и дорожным знакам
В обновленном интерфейсе стала доступна двухступенчатая система предупреждений о приближении к камерам контроля скорости и другим навигационно значимым объектам. Навител Навигатор содержит детальную базу камер контроля скорости, данные о расположении пешеходных переходов, полос для маршрутных транспортных средств, а также других дорожных знаков. При движении по маршруту в правой части экрана отображается перечень ближайших навигационно значимых объектов с указанием расстояния до них. По мере приближения программа выводит на экран оповещение с обратным отсчетом расстояния до камеры, дорожного знака или специальной разметки.
Улучшенный интерфейс позволяет заблаговременно предупредить водителя не только о скоростном режиме, но и о расположении интервальных камер, а также таких ограничениях дорожного движения, как сплошная линия, полоса общественного транспорта, стоп-линия и зона перекрестка («вафельная» разметка). Заметные оповещения в ПО Навител Навигатор помогут водителю заблаговременно подготовиться к снижению скорости или перестроению.
Полный список категорий оповещений:
- Скорость
- Средняя скорость
- Полоса для общественного транспорта
- Полоса для такси
- Полоса для велосипедов
- Движение по обочине
- Стоп-линия
- Сплошная линия разметки
- Красный сигнал светофора
- Выезд на перекресток при заторе
- Неиспользование ремней безопасности
- Правила парковки
- Неиспользование света фар
- Использование мобильного телефона
- Запрет движения грузовых автомобилей
- Мобильная камера
- Нерегулируемый железнодорожный переезд
- Пешеходный переход
- Опасный перекресток
- Опасный поворот
- Внимание, дети!
- Ограниченный доступ
- Лежачий полицейский
- Внимание, изменение скорости
- Транспортная инспекция
- Весовой контроль
- Отделение полиции
- Таможенный контроль
- Экологический контроль
- Ограниченный доступ для грузовиков
- Пункт оплаты
- Обновлено отображение скоростных ограничений
По умолчанию устройство фиксирует превышение скорости на 10 км/ч. Изменить чувствительность можно в настройках Навител Навигатор (Меню > Настройки > Предупреждения > Штраф на скорость)
Улучшен дизайн прогресс-бараПри движении по маршруту навигатор отображает пройденное расстояние до пункта назначения. Зеленый курсор перемещается по прогресс-бару в направлении финальной точки. Пользователь всегда сможет оперативно проверить не только оставшееся время в пути, но и расстояние до цели.
Кроме того, в обновленную версию Навител Навигатор была добавлена индикация навигации в тоннелях, а также была дополнена база брендированных POI (АЗС, банкоматы, магазины, кафе и другие).
Обновление Навител Навигатор 9.10.903 доступно для следующих устройств:
- NAVITEL C500
- NAVITEL MS400
- NAVITEL N400
- NAVITEL N500
- NAVITEL E500
- NAVITEL E500 MAGNETIC
- NAVITEL G500
- NAVITEL E700
- NAVITEL G550 MOTO