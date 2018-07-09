NAVITEL выпускает новую версию Навител Навигатор для устройств на Windows CE

2018-07-09, Автор - Нияз Дусталев; [60]
Компания NAVITEL объявляет о релизе обновленной версии программы Навител Навигатор для автонавигаторов NAVITEL на базе ОС Windows CE.

В версии Навител Навигатор 9.10.903:

Реализован новый алгоритм оповещений о приближении к камерам контроля скорости и дорожным знакам
В обновленном интерфейсе стала доступна двухступенчатая система предупреждений о приближении к камерам контроля скорости и другим навигационно значимым объектам. Навител Навигатор содержит детальную базу камер контроля скорости, данные о расположении пешеходных переходов, полос для маршрутных транспортных средств, а также других дорожных знаков. При движении по маршруту в правой части экрана отображается перечень ближайших навигационно значимых объектов с указанием расстояния до них. По мере приближения программа выводит на экран оповещение с обратным отсчетом расстояния до камеры, дорожного знака или специальной разметки.

Улучшенный интерфейс позволяет заблаговременно предупредить водителя не только о скоростном режиме, но и о расположении интервальных камер, а также таких ограничениях дорожного движения, как сплошная линия, полоса общественного транспорта, стоп-линия и зона перекрестка («вафельная» разметка). Заметные оповещения в ПО Навител Навигатор помогут водителю заблаговременно подготовиться к снижению скорости или перестроению.

Полный список категорий оповещений:

  • Скорость
  • Средняя скорость
  • Полоса для общественного транспорта
  • Полоса для такси
  • Полоса для велосипедов
  • Движение по обочине
  • Стоп-линия
  • Сплошная линия разметки
  • Красный сигнал светофора
  • Выезд на перекресток при заторе
  • Неиспользование ремней безопасности
  • Правила парковки
  • Неиспользование света фар
  • Использование мобильного телефона
  • Запрет движения грузовых автомобилей
  • Мобильная камера
  • Нерегулируемый железнодорожный переезд
  • Пешеходный переход
  • Опасный перекресток
  • Опасный поворот
  • Внимание, дети!
  • Ограниченный доступ
  • Лежачий полицейский
  • Внимание, изменение скорости
  • Транспортная инспекция
  • Весовой контроль
  • Отделение полиции
  • Таможенный контроль
  • Экологический контроль
  • Ограниченный доступ для грузовиков
  • Пункт оплаты
  • Обновлено отображение скоростных ограничений
Допустимая скорость движения на участке дороги теперь отображается по центру навигационного меню, рядом с текущей скоростью автомобиля. При превышении установленного значения программа отправляет визуальные предупреждения: оранжевый цвет – превышение скорости до 10 км/ч; красный – высокий уровень опасности, превышение скорости на 11 км/ч и более.
По умолчанию устройство фиксирует превышение скорости на 10 км/ч. Изменить чувствительность можно в настройках Навител Навигатор (Меню > Настройки > Предупреждения > Штраф на скорость)

Улучшен дизайн прогресс-бара

При движении по маршруту навигатор отображает пройденное расстояние до пункта назначения. Зеленый курсор перемещается по прогресс-бару в направлении финальной точки. Пользователь всегда сможет оперативно проверить не только оставшееся время в пути, но и расстояние до цели.

Кроме того, в обновленную версию Навител Навигатор была добавлена индикация навигации в тоннелях, а также была дополнена база брендированных POI (АЗС, банкоматы, магазины, кафе и другие).

Обновление Навител Навигатор 9.10.903 доступно для следующих устройств:

  • NAVITEL C500
  • NAVITEL MS400
  • NAVITEL N400
  • NAVITEL N500
  • NAVITEL E500
  • NAVITEL E500 MAGNETIC
  • NAVITEL G500
  • NAVITEL E700
  • NAVITEL G550 MOTO


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