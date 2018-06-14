NAVITEL запускает NAVITEL RE900 FULL HD - уникальное устройство 2-в-1

Технические особенности

NAVITEL® объявляет о запуске продаж нового устройства – NAVITEL RE900 FULL HD, уникального гаджета 2-в-1. Новинка сочетает в себе характеристики видеорегистратора и полноценного GPS-навигатора с возможностью работы в офлайн-режиме.NAVITEL RE900 FULL HD построен на процессоре Cortex-A7 Quad Core с мощностью 1300 МГц. Устройство работает на базе надежной платформы Android™ для эффективной одновременной навигации и видеофиксации. Внутренняя память объемом 16 ГБ идеально подойдет для загрузки любимой музыки и фильмов. Для хранения дополнительных медиафайлов предусмотрен слот SD/SDHC для карт объемом до 64 ГБ. В корпус RE900 FULL HD встроен цветной 5-дюймовый дисплей с высоким разрешением 1280х720. Благодаря яркому экрану пользователь может наслаждаться четким изображением как ярким утром, так и ночью. Качественная 5-слойная стеклянная линза обеспечивает детализированную съемку при любых погодных условиях. NAVITEL RE900 также оснащен 3G, Wi-Fi, FM-трансмиттером и Bluetooth 4.0 для комфортных путешествий и возможности связи в поездках. При отсутствии доступных сетей Wi-Fi пользователь может с легкостью вставить SIM-карту в устройство и оставаться на связи.

Видеорегистатор Full HD

NAVITEL RE900 FULL HD оснащен современной камерой OmniVision. Благодаря 5-слойной стеклянной линзе, а также углу обзора 140°, качество видеозаписи достигает высочайшего уровня. Частота съемки 30 кадров в секунду обеспечивает плавность записи не только днем, но и в ночное время суток. Уникальная технология дополненной реальности позволяет моментально обращаться к навигационным подсказкам при запуске видеорегистратора.

GPS навигатор

NAVITEL RE900 FULL HD предлагает ряд удобных решений, знакомых пользователям видеорегистраторов NAVITEL®. Так, в устройство интегрирован G-сенсор, который позволяет сохранить важные моменты видеозаписи, сделанные в условиях опасных дорожных ситуаций. Он активируется автоматически, когда автомобиль резко ускоряется, тормозит или рядом с машиной зафиксирована непривычная вибрация.NAVITEL RE900 FULL HD идеально подходит для эффективной навигации в поездках по стране и за рубежом. Для удобства пользователя на устройство предустановлен пакет карт, который включает в себя 43 страны Европы, а также Россию, Беларусь, Казахстан и Украину. Все карты доступны для бессрочного бесплатного обновления. Дополнительные карты можно приобрести и обновить в режиме онлайн из основного меню программы: Меню > Мой Навител > Купить карты. Предустановленные карты и ПО также можно легко обновить при необходимости.

Карты содержат самую актуальную информацию по транспортно-дорожным сетям, развязкам, а также включают полную базу камер контроля скорости, POI и 3D-объектов. Навигатор помогает пользователю построить самый эффективный маршрут, а также дает голосовые подсказки по полосности дорог для легкого выполнения маневра на перекрестках. При расчете маршрута учитывается состояние дорожного трафика, все пробки отображаются на дисплее в режиме навигации. В режиме автонавигации также доступно окно превью записи с видеорегистратора, которое можно перемещать по дисплею при продолжительном нажатии.

Комплектация

NAVITEL RE900 FULL HD содержит в комплекте:

Навигационный видеорегистратор NAVITEL RE900 FULL HD

Крепление на лобовое стекло

Автомобильное зарядное устройство 12/24 В

USB кабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Список стран с предустановленными картами на NAVITEL RE900 FULL HD: Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Мэн, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.Навигационный видеорегистратор NAVITEL RE900 FULL HD поставляется в комплекте с автомобильными аксессуарами, которые облегчают крепление и эксплуатацию комбоустройства.Розничная стоимость NAVITEL RE900 – 7 990 рублей.