NVIDIA GauGAN2 AI может создавать фотореалистичные изображения используя слова

NVIDIA выпустила новую версию приложения GauGAN2, который использует модели глубокого обучения для превращения написанных фраз или предложений в фотореалистичные изображения. Просто набрав фразу, GauGAN2 автоматически создаст изображение на основе вашего ввода, будь то океанские волны, разбивающиеся о прибрежные камни, или пейзаж.

Модель глубокого обучения, лежащая в основе GauGAN, позволяет любому направить свое воображение на создание фотореалистичных шедевров - и это проще, чем когда-либо. Просто введите фразу, например, «закат на пляже», и ИИ сгенерирует сцену в реальном времени. Добавьте дополнительное прилагательное, например «закат на каменистом пляже», или замените «закат» на «полдень» или «дождливый день», и модель, основанная на генеративных состязательных сетях, мгновенно изменит картину. GauGAN2 сочетает в себе отображение сегментации, рисование и создание текста в изображение в одной модели, что делает его мощным инструментом для создания фотореалистичного искусства с сочетанием слов и рисунков. Демонстрация является одной из первых, в которой несколько модальностей - текст, семантическая сегментация, эскиз и стиль - сочетаются в единой структуре GAN. Это позволяет быстрее и проще превратить видение художника в высококачественное изображение, созданное искусственным интеллектом.
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