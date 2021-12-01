NVIDIA Metropolis и Edge AI помогают создавать более умные пространства

NVIDIA опубликовала более подробную информацию о том, как компании Metropolis и Edge AI Technologies помогают создавать более разумные пространства в нашем мире - от производственных цехов до основных автомагистралей. Новые технологии позволяют отслеживать самые разные вещи из нашей повседневной жизни в форме приложений искусственного интеллекта нового поколения, обеспечивая невероятную эффективность работы и безопасность в самых разных областях. NVIDIA создала бесплатную электронную книгу, в которой подробно рассказывается о том, как Metropolis и Edge AI помогают создавать более разумные и безопасные пространства по всему миру.

NVIDIA Metropolis - это платформа приложений, набор инструментов для разработчиков и партнерская экосистема, которая объединяет визуальные данные и ИИ для обеспечения большей функциональности и эффективности в различных физических пространствах и средах. Транспортные центры, розничные магазины и фабрики используют приложения Vision AI для более эффективных, доступных и безопасных операций.