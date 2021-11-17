NVIDIA анонсирует обновленный SDK для масштабирования изображений с открытым исходным кодом

В течение последних двух лет NVIDIA предлагала пространственный апскейлер на основе драйверов под названием NVIDIA Image Scaling and Sharpening для всех ваших игр, для работы которых не требовалась интеграция игр или SDK. В новом ноябрьском драйвере GeForce Game Ready компания улучшила алгоритм масштабирования и повышения резкости, чтобы теперь использовать 6-ступенчатый фильтр с 4 направленным масштабированием и адаптивными фильтрами повышения резкости для повышения производительности. И также добавили в игру ползунок резкости, доступный через GeForce Experience, чтобы вы могли настраивать резкость в реальном времени.

В отличие от NVIDIA DLSS, алгоритм является не-AI и невременным, используя только информацию из текущего изображения с низким разрешением, визуализированного игрой, в качестве входных данных. Хотя качество результирующего изображения является лучшим в своем классе по сравнению с масштабированием, предлагаемым мониторами или другими внутриигровыми методами масштабирования, ему не хватает временных данных и интеллектуального интеллекта DLSS, которые необходимы для обеспечения детализации в собственном разрешении и надежной передачи кадров. Объединив NVIDIA DLSS и NVIDIA Image Scaling, разработчик получает лучшее из обоих миров: NVIDIA DLSS для наилучшего качества изображения и NVIDIA Image Scaling для кроссплатформенной поддержки.