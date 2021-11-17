NVIDIA анонсирует обновленный SDK для масштабирования изображений с открытым исходным кодом

В течение последних двух лет NVIDIA предлагала пространственный апскейлер на основе драйверов под названием NVIDIA Image Scaling and Sharpening для всех ваших игр, для работы которых не требовалась интеграция игр или SDK. В новом ноябрьском драйвере GeForce Game Ready компания улучшила алгоритм масштабирования и повышения резкости, чтобы теперь использовать 6-ступенчатый фильтр с 4 направленным масштабированием и адаптивными фильтрами повышения резкости для повышения производительности. И также добавили в игру ползунок резкости, доступный через GeForce Experience, чтобы вы могли настраивать резкость в реальном времени.

В отличие от NVIDIA DLSS, алгоритм является не-AI и невременным, используя только информацию из текущего изображения с низким разрешением, визуализированного игрой, в качестве входных данных. Хотя качество результирующего изображения является лучшим в своем классе по сравнению с масштабированием, предлагаемым мониторами или другими внутриигровыми методами масштабирования, ему не хватает временных данных и интеллектуального интеллекта DLSS, которые необходимы для обеспечения детализации в собственном разрешении и надежной передачи кадров. Объединив NVIDIA DLSS и NVIDIA Image Scaling, разработчик получает лучшее из обоих миров: NVIDIA DLSS для наилучшего качества изображения и NVIDIA Image Scaling для кроссплатформенной поддержки.

Комментарии и отзывы NVIDIA SDK
Instagram попытается избавить подростков от вредоносного кон…
Instagram попытается избавить подростков от вредоносного конВ воскресенье руководитель Facebook заявил, что компания введет новые меры в своих приложениях, чтобы поб…
NVIDIA запускает инструмент сравнения и анализа изображений …
NVIDIA запускает инструмент сравнения и анализа изображений Благодаря разработке DLSS NVIDIA, было обнаружено, что лучший способ оценить качество изображения - это с…
Twitter запускает веб-инструмент, позволяющий пользователям …
Twitter запускает веб-инструмент, позволяющий пользователям Если у вас есть общедоступный профиль Twitter, любой, у кого есть учетная запись Twitter, сможет подписат…
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрыватель…
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрывательWhatsApp обновляет существующую функцию голосовых сообщений на своей платформе с помощью глобального прои…
Instagram теперь позволяет всем делиться ссылками в историях…
Instagram теперь позволяет всем делиться ссылками в историяхInstagram объявил, что расширяет функцию обмена ссылками в Stories для всех своих пользователей. Компания…
Instagram начинает тестирование новой функции…
Instagram начинает тестирование новой функцииГлава Instagram Адам Моссери объявил, что компания начала тестирование новой функции под названием «Сдела…
Exynos 2200 получит на 20% более стабильную производительнос…
Exynos 2200 получит на 20% более стабильную производительносЗапуск Exynos 2200 станет важным событием для графики для смартфонов - отрасль имеет тенденцию терять пос…
Microsoft тестирует темный режим для MS Word…
Microsoft тестирует темный режим для MS WordТемный режим стал очень популярным визуальным оформлением для многих программ, служб и веб-браузеров в по…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor