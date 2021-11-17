NVIDIA анонсирует обновленный SDK для масштабирования изображений с открытым исходным кодом

В отличие от NVIDIA DLSS, алгоритм является не-AI и невременным, используя только информацию из текущего изображения с низким разрешением, визуализированного игрой, в качестве входных данных. Хотя качество результирующего изображения является лучшим в своем классе по сравнению с масштабированием, предлагаемым мониторами или другими внутриигровыми методами масштабирования, ему не хватает временных данных и интеллектуального интеллекта DLSS, которые необходимы для обеспечения детализации в собственном разрешении и надежной передачи кадров. Объединив NVIDIA DLSS и NVIDIA Image Scaling, разработчик получает лучшее из обоих миров: NVIDIA DLSS для наилучшего качества изображения и NVIDIA Image Scaling для кроссплатформенной поддержки.